Super kilig sa halik: Sarah kinurot, hinampas si Matteo

As expected, sinalubong ni Sarah Geronimo ang mister niyang si Matteo Guidicelli sa ‘triathlon’ event na sinalihan ng actor-host.

At bongga nga dahil kung noon ay medyo tago pa ang pagsalubong ni Sarah, ngayon nga ay lantaran na, dahil mag-asawa na sila, ha!

At siyempre, sa finish line sumalubong si Sarah, at sa paglapit sa kanya ni Matteo, matapos niyang isabit ang medalya, umiral ang pagka-pilyo ni Matteo.

Nagmukha kasing ninakawan niya ng halik ang misis niya. Eh, parang medyo shy si Sarah, na makita sila sa ganun, o sadyang ganun talaga mag-react si Sarah kapag kinikilig siya.

Makikita sa video na ‘yun nga, tinuka ni Matteo si Sarah, at maririnig nga rin kasi ang hiyawan na “Kiss, kiss, kiss.”

At ang bonggang reaksiyon ni Sarah, hinampas sa braso si Matteo, at kitang-kita na kilig na kilig siya, ha! At may kasunod pang kurot sa tiyan, habang todo ngiti, ha!

Sabi nga, kombinasyon na hampas at kurot ang binigay ni Sarah kay Matteo, na ikinakilig talaga ng lahat.

Well, super supportive talaga sa isa’t isa ang mag-asawa, ‘di ba? Na sa concert naman ni Sarah, walang ginawa si Matteo kundi ang mag-promote nang mag-promote sa mga social media account niya, at kapag si Matteo ang may event, palaging present si Sarah.

Kaya naman ang bongga, ‘di ba? (Dondon Sermino)

