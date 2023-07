Sisi Rondina aakuin atake ng Choco Mucho

Pool A

Creamline 2 0

PLDT 1 0

Chery Tiggo 0 1

Akari 0 1

Gerflor 0 1

Pool B

F2 2 0

Choco Mucho 2 0

Petro Gazz 1 1

Cignal 1 1

Foton 0 2

Farm Fresh 0 2

Mga laro Martes: (PhilSports Arena)

9:30am — Petro Gazz vs Farm Fresh

12:00nn — Cignal vs Foton

4:00pm — Akari vs Chery Tiggo

6:30pm — Choco Mucho vs F2

MALINIS na dalawang panalo ang Choco Mucho sa kaagahan ng Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference.

Aasintahin ng Flying Titans ang 3-0 kartada pagbalik sa aksiyin kontra F2 Logistics, Martes sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Walastik sa dalawang laro, parehong Best Player of the Game, si Cherry Ann “Sisi” Rondina para sa Choco Mucho.

Magtatapat ang Choco Mucho at Cargo Movers sa pinakatampok na laro sa alas-6:30 ng gabi.

Winalis ng Flying Titans ang mga baguhang Farm Fresh, 25-14, 25-7, 25-16 at Foton sa 25-19, 25-19, 25-14 na parehong pinagbidahan ng 26-anyos na one-time UAAP MVP at multi-awarded beach volleyball queen mula University of Santo Tomas Golden Tigresses.

Rumehistro ang Cebuana spiker ng 14 puntos at limang excellent receptions kontra Foxies, habang 19 poibts at anim na digs laban naman kontra Tornadoes.

“Talagang na-mold ako sa pagiging leader sa UST pa lang na hanggang ngayon nadadala ko lagi sa training at laro,” pahayag ni Rondina. “Lagi kong gina-guide iyung mga teammates ko sa abot ng aking makakaya para makatulong sa kanila.”

(Gerard Arce)