Simbahang bato sikat sa Batangas

Bida ngayon sa social media ang sumisikat at dinarayong simbahan sa Batangas na literal na gawa sa bato o rock!

Ito ay ang ‘Simbahang Bato’ na matatagpuan sa Simbahang Bato, San Gabriel, Laurel, Batangas.

Shinare ito ng traveler na si Tamwhere sa kanyang Facebook account kung saan tatambad sa’yo ang super ganda at kalmadong simbahan na bunga ng istruktura nito.

Makikita sa uploaded picture ang pa-arko sa entrance ng simbahan, ang mahahabang upuan at luhuran, mga imahe ng santo, at malaking krus na napapalibutan ng natural na anyo ng kalikasan tulad ng higanteng mga puno at buhay na buhay na halaman.

Nakatanggap ito ng libo-libong reactions at ilang sentimyento mula sa mga netizen.

Para kay Mariel Ornales Cortinas, “Isa sa simbahang sarap puntahan uli.”

“Isa sa mga magagan­dang destinasyon sa Lalawigan ng Batangas na gusto q marating,” hirit ni Jay Abu Ilagan.

Komento ni Leonora Ramirez Fronda: “Sana marating ko rin ang simbahang bato.”

“Simbolo ng pagiging relihiyoso ng mga Pilipino,” dagdag pa ni Azela Online Entreprenure.

Sa biyahe, aabutin ka ng halos apat na oras kung manggagaling ka sa Metro Manila. Habang sa usapang presyo, naglalaro sa P20 hanggang P50 ang parking, at P5 ang comfort room. Bukod dito, mayroon ding mga kainan gaya ng mga kape at lomi at maging tindahan ng mga souvenir.

Samantala, ayon sa mga nakabisita sa lugar, hindi regular ang misa rito kundi by request lang.

Kaya ikaw, ano pang hinihintay mo? Ayain na si beshy at dayuhin niyo na ito!

(Moises Caleon)