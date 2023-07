Sabay-sabay na pag-ahon para sa ating mga magsasaka

Bagama’t naging maganda ang intensyon noong panahon ng administrasyon ni yumaong dating Pangulong Cory Aquino na ipamigay ang lupa sa pamamagitan ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP), medyo kinapos naman ang suportang ibinigay sa ating mga magsasaka ng kanyang pamahalaan at maging ang mga sumunod pang administrasyon.

Ang magandang pangarap para sa magsasaka ay nanatili na lamang pangarap at hindi nagkaroon ng katuparan. Hindi umuunlad ang karamihan sa ating mga magsasaka, kaya hindi sila nakakabayad sa kanilang mga pagkakautang dahil sa kanilang lupain at patuloy pa rin na nalubog sa kahirapan.

Kaya ngayon, itong bagong batas na pinirmahan ng ating Pangulong Marcos—Republic Act (RA) No. 11953 o “New Agrarian Emancipation Act”—kung saan ang inyong lingkod ay isa sa mga principal author, ay pinaniniwalaang magbibigay ng malaking tulong sa mga magsasaka, dahil libre na sila sa P58 bilyong naging atraso mula nang ipinatupad ang CARP.

Dahil pinatawad na ang utang, puwede nang muling makapangutang ang mga magsasaka para magamit sa pagpapataas ng kanilang ani at kapag maraming ani, marami rin ang kita.

Ang maganda pa nito, hindi lang magsasaka ang makikinabang sa pagtaas ng produksyon o pagdami ng ani kundi ang ekonomiya ng buong bansa. Sa pagdami ng suplay, mas bababa presyo at makikinabang dito ang mga konsyumer, ang mga mamimili.

Dahil nga ilang dekada na ang lumipas tila napabayaan ang ating mga magsasaka. Mabuti na lamang at tinugunan ng kasalukuyang gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Marcos ang kanilang mga problema.

Ngayon ay may malinaw na programa na ang ating Pangulo para mapataas ang ani ng ating magsasaka—isa na nga rito ang Masagana Rice Industry Development Program (MRIDP). At bago pa naisulong itong DA program na ito, noong nakaraang taon pa natin iminumungkahi ang pagbuhay sa Masagana ‘99.

Sa mga kabataan ngayon at para sa mga hindi na nakakaalala, ang Masagana 99 ay programang inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1973 para tugunan ang nationwide rice shortage. Noong panahong iyon, kulang na kulang po ang suplay ng bigas sa Pilipinas kaya ang ginawa noon sa pagkakatanda ng ating mga lolo at lola ay hinaluan ng butil ng mais ang nabibiling bigas para sustenahan ang pangangailangan ng bansa.

Dahil kasama na sa pang-araw-araw na pagkain ng Pilipino ang bigas o kanin, naglunsad si Presidente Marcos Sr. ng Masagana 99 kung saan isinulong ang paggamit ng high-yielding variety (HYV) seeds, murang abono at pestisidyo at binigyan ng subsidiya, collateral-free loans ang mga magsasaka upang matulungan sila. Pinataas ang ani mula sa 40 kaban kada ektarya at tinarget na mapalakas ito at mapaabot ng 99 kaban kada ektarya.

Tagumpay po ang Masagana 99, naging rice self-sufficient ang bansa noong 1975 na nangangahulugang hindi na tayo umangkat ng bigas at nakapagbenta pa tayo nito sa ibang bansa noong 1977 hanggang 1978.

Nagtagumpay ang Masagana 99 sa pamamagitan ng pag-promote sa paggamit ng “miracle rice” na dinebelop ng ating International Rice Research Institute (IRRI) sa Los Baños, Laguna.

Dagdag tulong din sa ating mga magsasaka ang RA 11953 na siyang nagpalaya sa 600,000 o mahigit kalahating milyong farmer-beneficiaries ng CARP. Pinalaya po ng batas na ito ang ating mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) mula sa ilang dekadang pagkaka-utang na minana pa nila mula sa kanilang mga magulang na magsasaka.

At dahil laya na sila sa utang na ito, mabibigyan na sila ng pagkakataong mangutang para bumuo ng bagong pangarap. May pagkakataon na silang mangutang ng panibagong puhunan para bumili ng punla, abono, pestisidyo at lahat ng kailangan nila para mapalago ang kanilang produksyon.

Dahil dito, tinawag nating “defining moment” ang debt condonation law na ipinagkaloob ng pamahalaan ni Pangulong Marcos sa mga magsasaka. Maaring hindi maisip ito ng iba nating kababayan pero para po sa isang magsasakang baon sa utang, napakalaking bagay ang ibinigay ng Pangulo. Pinatawad ang utang na nagpapahirap at binigyan ng bagong pag-asa ang mga magsasaka at pamilyang umaasa sa kanila na magkaroon ng mas magandang bukas.

Wala kaming maapuhap na salitang Tagalog para ipaliwanag ang terminong “defining moment” pero ito po ay hindi matatawarang sandali, isang napakahalagang desisyon ng Pangulo na nagbukas ng pag-asa para sa mga naghihirap nating kababayang magsasaka.

Ang RA 11953 ay nagpakita na totoong committed si Pangulong Marcos na gawing moderno ang sektor ng agrikultura, totoong gusto ng Pangulo na mapataas ang kita ng magsasaka, na alinsunod naman sa kanyang agenda na makamit ng bansa ang target na food security. Kung hindi pa man agad maging self-sufficient tayo ay magawa naman nating mapataas ang produksyon na pakikinabangan ng lahat ng Filipino.

Pinatunayan din nitong debt condonation o pagpaubaya sa utang sa CARP ng mga magsasaka na umiiral pa rin ang RA 11494—“Bayanihan to Recover as One Act” o Bayanihan 2 kung saan isa po tayo sa principal author.

Sa ilalim ng Section 4 ng RA 11494, nakasaad na: “The payment of interests, penalties and surcharges of loans used for land acquisition to any and all government agencies and government-owned or -controlled corporations (GOCCs) including Land Bank of the Philippines (LandBank) shall be condoned, and the remaining original principal value be restructured without interest thereon.” Kaya hayan nga at pinatawad na ang utang ng magsasaka sa pamamagitan ng RA 11953.

Bahagi rin po ng target na pagpapataas ng produksyon, ani at kita ng magsasaka ay isinulong ng ating Pangulo ang balanced fertilization strategy kung saan pagsasamahin ang pagagamit ng biofertilizer o organic fertilizer at inorganic imports. Magiging unti-unti lamang muna ang pagbitaw ng magsasaka sa nakasanayan nilang imported na abono. Tuturuan silang gumamit ng mas mura at mas epektibong organic na fertilizer na magiging daan para mabawasan ang malaking ginagastos nila sa pagbili ng abono at may maganda pang epekto sa lupa at sa kapaligiran.

Suportado natin ang Pangulo sa pagsusulong nitong balanced fertilization strategy na magbubukas ng pinto para tanggapin ng mga magsasaka ang mas moderno at environment-friendly na paraan ng agrikultura. Malaki po ang maitutulong nito hindi lamang para sa magsasaka kundi para na rin sa konsyumer.

Nagsampa nga po tayo ng House Resolution (HR) No. 972 para pag-aralan ng committee on agriculture kung tunay pa bang epektibo ang paggamit ng chemical fertilizers sa rice production.

Kaya hindi po natin pababayaan lamang ang mga magsasaka kapag sila’y nakapangutang nang bago sa halip ay aalalayan natin sila tungo sa mas makabagong pamamaraan ng pagsasaka. Inaasahan natin na mas mabilis silang makakawala sa nakasanayan nilang paraan na maaaring hindi na angkop sa makabagong panahon bukod pa sa mas mabigat sa bulsa.

Tunay nga pong binuksan ng Pangulo ang pinto ng pag-asa ng mga magsasaka kaya antay lang po tayo dahil naniniwala kaming papasok na ang mga kababayan nating magsasaka tungo sa mas exciting part ng buhay. Wala ng utang, may bagong puhunan, may bagong kaalaman, may bagong pag-asa. -30-