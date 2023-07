Quiboloy pinasisipa sa Facebook, Twitter

Nanawagan ang grupong Gabriela sa iba pang social media platform tulad ng Facebook at Twitter na alisin na sa kanilang site ang account ng SMNI channel, ang network na minamay-ari ni Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC).

Ginawa ni Gabriela Secretary-General Clarice Palce ang panawagan matapos tanggalin ng YouTube at TikTok ang account ng SMNI. Si Quiboloy ay kinasuhan ng US federal grand jury sa California dahil sa sex trafficking at money laundering at nasa wanted list ito ng Federal Bureau of Investigation (FBI) mula noong 2022.

“We urge Facebook’s META, Twitter, and all other social media giants to follow this decision. We call for the immediate termination of accounts associate­d with this indicted sex trafficker and his pet platform, SMNI,” giit ni Palce.

Noong nakaraang linggo ay tinanggal ng YouTube at TikTok ang “Laban Kasama ng Bayan” program ni Quiboloy at hino-host ni dating anti-insurgency task force spokesperson Loraine Badoy dahil sa paglabag sa community guidelines.

“After review and consistent with these policies, we terminated the ‘Laban Kasama ang Bayan,’ KOJC, & SMNI YouTube channels,” ayon sa pahayag ng Google na siyang parent company ng YouTube.

Noong Biyernes ay gumawa ng bagong account ang SMNI upang maipalabas ang kanilang mga programa pero nagbabala ang Gabriela na posibleng putulin din ito ng YouTube.

Ang Gabriela ay isang national alliance na tumutulong sa mga biktima ng domestic violence, sexual abuse, at iba pang uri ng karahasan laban sa kababaihan. Kabilang sa kanilang mga tinulungan ay ilang nabiktima umano ni Quiboloy at nagdesisyong magsalita laban sa pastor.