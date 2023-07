Poe sa MWSS: Pigilan water interruption

Kinalampag ni Senadora Grace Poe ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) para agarang aksyunanan ang planong water service interruption ng Maynilad na makakaapekto sa 600,000 customer nito simula Hulyo 12.

“MWSS should not take this matter sitting down as these recurring service cuts will affect over half a million consumers,” giit ni Poe.

“Dumadalas, humahaba ang oras at duma­dami ang apektado dito sa water interruption. Hindi ito katanggap-tanggap,” dagdag pa ng pinuno ng Senate committee on public services.

Sa kanilang kalatas, sinabi ng Maynilad Water Services Inc. na makakaranas ng hanggang siyam na oras na gabi-gabing water service interruptions simula Hunyo 12 dahil sa bumababang water level sa Angat Dam.

Sabi ni Poe, dapat alamin ng MWSS kung ginagawa ba ng Maynilad ang kanilang obligasyon base sa ibinigay sa kanilang prangkisa.

“MWSS should be proactive. It can’t be just the bearer of bad news to consumers of Maynilad’s water cuts,” ani Poe.

Dapat umanong ayusin ng Maynilad ang kanilang “supply capacities” para hindi magtaka sa lumakaking demand ng tubig tulad nang nangyayari sa kasalukuyan.

“Hindi dapat umasa na lang sa lakas ng buhos ng ulan. ‘Pag may water shortage, Angat Dam lagi ang sinisisi,” ani Poe, kasabay ng pagsabing dapat ianunsiyo ng Maynilad sa publiko ang kanilang long-term and short-term solutions sa water shortage­. (Dindo Matining)