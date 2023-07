PCG itataboy mga barko ng China sa WPS

Itataboy ng Philippine Coast Guard (PCG) ang mga nagkukumpulang barko ng Chinese maritime militia sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea (WPS).

Ito ang inihayag nitong linggo nang umaga ni Commodore Jay Tarriela, PCG spokesman for the West Philippine Sea sa isang panayam sa kanya kaugnay sa kumpulan ng barko ng Chinese militia sa teritoryo ng Pilipinas.

Magpapadala aniya ang PCG ng dalawang barko sa lugar kung saan nagkukumpulan ngayon ang 48 barko ng Chinese maritime militia sa Iroquois Reef at Sabina Shoal sa WPS.

Palalakasin aniya ng PCG at Armed Forces of the Philippines (AFP) ang pagpapatrulya hanggang sa mapaalis ang mga barko ng China sa dalawang lugar na kinaroroonan ngayon ng mga ito sa WPS.

“For this coming week, the AFP and the PCG will be intensifying our patrol to make sure that they will leave itong Iroquois Reef at Sabina Shoal. We will be deploying two Coast Guard vessels to drive these Chinese maritime militia in the Iroquois reef,” ani Commodore Tarriela.

Kapag aniya naibabalita at naisasapubliko ang ginagawa ng Chinese militia ay umaalis ang mga ito dahil alam na babatikusin sila ng iba’t ibang mga bansa. (Aileen Taliping)