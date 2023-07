PBBM admin tama ang tinatahak na direksiyon- Romualdez 

Ang pagbaba ng unemployment o bilang ng walang trabaho, pagpapababa ng inflation ng bansa at ang pag-angat ng ekonomiya ay ilan lang sa senyales na nasa tamang direksyon ang bansa sa ilalim ng Marcos Administration.

Ito ang obserbasyon ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa isang panayam kamakailan.

Ayon sa House Speaker, “ isang taon pa lang sa panunungkulan ang pangulo at bumaba na ang bilang ng mga walang trabaho, ayon sa latest statistics”.

Ayon kasi sa Philippine statistics authority (PSA) nasa 4.5 percent o 2.17 million na lang ang walang trabaho sa higit na 120 million na populasyon ng bansa nitong mayo kumapara noong nakaraang taon pag-upo ni marcos na nasa 6 percent.

“Ito ang dahilan kung bakit pinapaspasan na natin sa kongreso ang ilang batas para maging kaaya-aya at mahikayat ang pag-invest ng mga namumuhunan sa pamamagitan ng “ease of doing business laws” ayon kay Romualdez.

Aminado ang mambabatas mula lLeyte na ang “red tape” at korapsyon sa pagbubukas ng negosyo ang dahilan kung bakit nate-turn off ang ilang mga negosyante na mamuhunan.

“More business means more work hindi lang sa manufacturing, retail, service pati sa food production tulad ng sa agriculture,” dagdag ni Romualdez.

Nabanggit din ng Speaker of the House na patuloy ang pagbagal sa 5.4 percent ang inflation rate o pagtaas ng mga bilihin at paghina ng pera ng bansa mula sa 6.1 percent noong Mayo.

“Ang pagsirit ng presyo ng ilang agricultural products tulad ng sibuyas at bawang noong mga nakaraang buwan ay dahil sa hoarding,” paliwanag ni Romualdez.

Banta niya, “we will punish the hoarders na nagpapahirap sa buhay ng mga Pilipino”.

Lumago din ang ekonomiya sa 6.4 percent sa ilalim ng Marcos administration.

“One year pa lang ang administrasyong ito. We have 5 more years to make the Filipino lives better,” pagtatapos na pahayag ni Speaker Romualdez.