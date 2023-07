Pagbura sa utang ng mga magsasaka, pinusuan

Pinuri ng abogado ng Malacañang ang naging aksiyon ng gobyerno na burahin ang pagkakautang ng mga magsasakang benepisyaryo ng Agrarian Reform Program.

Tinawag ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Juan Ponce Enrile na “wise decision” ang na­ging hakbang ng gobyerno para makalaya sa pagkakautang ang mga magsasaka.

Binigyang-diin ni Enrile na ang mga magsasaka ang pundasyon ng bansa at ang lupa ay ibinigay ng Diyos kaya hindi dapat na singilin ng gobyerno ang mga ito.

“It’s a wise decision, It’s a wise policy. The farmers are the pillars of this country kaya bakit mo sisi­ngilin sa magsasaka ‘yong ibinigay ng Diyos sa atin na lupa? Sila ang nagbungkal at naglinis,” paliwanag pa niya.

Noong Biyernes ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang New Agrarian Reform Emancipation Act na naglilibre na sa lahat ng hindi nabayarang amortisasyon at interes ng mga lupang tinanggap ng mga magsasaka mula sa gobyerno.

Nasa P57.56 billion ang kabuuang hindi pa nababayaran ng mga Agrarian Reform Beneficiaries na binura na ng gobyerno sa nasabing batas. (Aileen Taliping)