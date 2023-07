Ozamis bagong chess capital

Ang Ozamis City, Misamis Occidental ang bagong chess capital ng bansa.

Matagumpay na naisagawa ang Asenso Misamis Occidental National Open Chess Tournament nitong Hulyo 8 hanggang 9 sa AYA Hotel and Residences sa Ozamis City, Misamis Occidental.

Itinaguyod ang P300,000 tournament ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Atty. Henry S. Oaminal, Sr. sa pakikipagtulungan nina City Mayor Atty. Henry F. Oaminal, Jr., Congressman Sancho Fernando F. Oaminal at ang bagong tatag na Asenso Misamis Occidental Federated Chess Association kasabay ng pagdiriwang ng 75th Charter Anniversary ng Ozamiz City.

Nasilayan din si Hall of Famer at Asia’s First Grandmaster Eugene Torre sa isang chess exhibition match nitong weekend.

Tampok din ang regional chess match para sa 20 boards bilang Regional Champions Match sa pagitan ng Region 10 at Region 9. Binubuo ng 10 Boards Executives at 10 Boards Open Champions ayon kay tournament director AGM/NM/ Engr. Rey Urbiztondo.

Hanga tayo sa kabutihan ni Mrs. Cendy Guzman Besario Lubandina Magallanes na inasikaso ang kumpare nating si NM Marlon Bernardino.

Mula Dipolog City ay pinasabay ni Mrs. Magallanes sa kanilang sasakyan si NM Bernardino patungo sa Ozamis City nitong weekend para makalahok ang huli (NM Bernardino) sa nasabing chessfest sa Ozamis City.

Ang iba pang tumulong kay NM Bernardino para makalahok sa Ozamis chess tournament ay sina Engr. Urbiztondo, Atty. Rodolfo Enrique “Rudy” Rivera, IM Angelo Abundo Young, Jackson E. Ambuang at Elvis Longjas.