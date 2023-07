‘Natulala nang makaharap’: SB19 Stell ‘pantasya’ ni Kakai Bautista

Prangkahan nang sinabi ni Kakai Bautista na crush na crush niya si SB19 Stell, ha!

“Yes, nasabi ko na `yon, eh. Crush ko talaga si Stell.

“Si Stell kasi, ‘yung SB19, sobrang na-inspire ako sa kanila noong malaman ko ang story nila. Naging sobrang fan ako.

“Si Stell kasi, sobrang nagustuhan ko siya, kasi marami na akong kaibigan na nakapag-work with him, at sinasabi talaga nila, grabe siyang sumayaw, grabe siyang kumanta ang galing, at grabe ang glow up. Tapos ang bait-bait pa. napakasimpleng tao.

“Crush lang naman ito. Fan girl lang ako,” pag-amin niya.

Alam naman daw ni Stell na crush niya ito, dahil nagmukha na nga raw fan page ang mga social media accounts niya.

“Nagmukha talagang fan page ang mga account ko. Pero hindi lang naman si Stell, silang lahat talaga!” say niya.

Nagkakilala na ba sila?

“Hindi pa kami nagkakausap. Pero nakilala ko siya, nagkaroon ako ng chance to meet him in person. Dumaan lang siya, hayun! Hindi ako nakapagsalita sa harap niya.

“Sobrang na-starstruck ako sa kanya, kahit sa ibang SB19.

“Pero more than anything, artist din kasi ako, kaya noong napanood ko silang mag-perform, Sasi ko, hala ang galing nila, sobrang galing nila.

“’Yung passion nila, at pinagdaanan nila, kaya sila umabot sa ganito, grabe!

“Single raw siya!

“At hindi naman totoo na lumaki ang ulo nila. Minsan kasi may mga naririnig tayong mga ganiyan, kahit hindi naman totoo. Basta ako susuportahan ko sila!” sabi ni Kakai.

Anyway, grabe ang husay ni Kakai mag-perform, ha! Naloka nga kami nang biglang-bigla ay sumulpot siya sa bonding ng mga miyembro ng SPEEd (Society of Philippine Entertainment Editors) at ni Miss Rhea Anicoche Tan sa mishong Beautederm Headquarters sa Angeles, Pampanga, at agad-agad kumanta, sumayaw, at pinasaya ang lahat.

Kuwento nga ni Rhea, isang text lang niya kay Kakai, pati na kina DJ Jhai Ho at Thia Tomalla, hindi nagdalawang isip, at pumunta agad.

Bongga! (Dondon Sermino)