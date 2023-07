Misis ni Alfred buntis sa pang-apat na anak

Sobrang na-happy ang fans, followers ni Quezon City 5th District Councilor Alfred Vargas nang ibahagi niya sa social media na buntis ang misis niyang si Yasmine Espiritu-Vargas.

Bale fourth baby na nila ito.

“With immense gratitude to God, the Vargas family is elated to share that my Amore, (Yasmin) is now 13 weeks pregnant with our fourth child!” sabi ng actor-politician.

Hirap lang si Yasmine sa pagbubuntis dahil may hyperemesis gravidarum condition siya na dahilan kaya may severe nausea siya at nagsusuka rin, kaya sabi ni Alfred, “She can’t even drink water nang hindi nagsusuka after. She lost several kgs in the first 3 weeks.”

Mukhang ang karamdamang ‘yon dahil sa pagbubuntis ang dahilan kung bakit hindi gaanong active ngayon sa kanyang social media accounts si Yasmine. Naka-bed rest din muna ang misis ni Alfred dahil may generalized anxiety disorder din siya.

“We are hoping that things will get better each day that passes,” sabi ni Alfred. “We humbly ask for your prayers for Yasmine’s and our little baby’s great perfect health and well-being.”

Nangako naman ang mga kaibigan, nagmamahal, fans at supporters ng mag-asawa na ipagdarasal nila si Yasmine para maging safe ito at ang sanggol na ipinagbubuntis!

(Jun Lalin)