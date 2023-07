Mga Filipino fans dismayado, Kai Sotto binangko ng coach

NAKABIHIS para maglaro si Kai Zachary Sotto ngunit hindi naipasok sa laban ng Orlando sa debut sana nito sa 2023 NBA Summer League kontra Detroit Pistons sa Thomas & Mack Center sa Las Vegas, Linggo sa Pilipinas.

Ang homegrown na 7-3 center ay nalista na “Did Not Play” na desisyon ng coach kung saan nagpasok ng 10 manlalaro ang Magic na pinangunahan ng first-round draft pick na sina Anthony Black at Jett Howard.

Natalo ang Magic sa Pistons, 78-89.

Ninais din ng mga Pilipinong tagahanga na dumayo sa Las Vegas na makitang maglaro si Sotto sa pagsigaw nila na ‘Put Kai in’ sa laro subalit hindi ito nadinig ng humawak na coach sa Magic na si Dylan Murphy.

Maraming Pinoy fans naman ang nagalit at nadismaya sa pagbangko ng coach kay Kai.

“So @OrlandoMagic had Kai Sotto promoting @nba summer league and didn’t even give him any minutes! What’s up with that @Wasserman,” dismayadong wika ni Twitter user @carlo8_carlo.

“I bet the Orlando Magic summer league Head Coach is already getting death threats for not using Kai Sotto lol. You had one job bruh. Its summer league not the NBA Playoffs,” hirit naman ni Twitter user @blazerboy11.

Ayon naman sa handler ni Kai na si Tony Ronzone ng Wazzerman, malamang sa sunod na laban ipapasok na si Sotto.

“It’s a rotation, should get some fun next game,” wika ni Tony sa lumabas na ulat.

Magtatangka muli si Sotto na makakuha ng kanyang oras na makalaro at pinakahintay nitong debut sa court kapag nakasagupa ng Magic ang Indiana Pacers sa Martes, Hulyo 11, alas-8:30 ng umaga, oras sa Maynila.

(Lito Oredo)