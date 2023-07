Meralco guard Anjo Caram ekis na sa PBA On Tour dahil sa injury

BUTAS ang backcourt rotation ng Meralco sa PBA On Tour, pinakahuling nadagdag sa injury list si Anjo Caram.

Inabot ng hamsting injury ang veteran playmaker sa laro kontra TNT, igagarahe na sa kabuuan ng tournament.

“Siguro eight weeks siyang out because it’s a bad tear,” balita ni coach Luigi Trillo. “Sayang si Anjo. Ito ‘yung pagkakataon for them to prove their worth.”

Out pa din sina Aaron Black, Chris Newsome at Chirs Banchero, salitan sa playmaking chores sina Diego Dario at Bong Quinto.

Kagandahan, posibleng bumalik na si Black sa huling tatlong laro ng Bolts (5-3) sa preseason.

“Aaron might come back,” dagdag ng coach.

Balik ang Meralco sa court sa July 12 kontra NLEX bago harapin ang Blackwater (July 14) at Rain or Shine (July 28).

(Vladi Eduarte)