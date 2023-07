May itinatagong dyowa

Ano po kayang kahulugan ng panagip ko? Ilang beses ko na kasing napanaginipan na mayroon daw akong ibang boyfriend na tinatago ko sa totong dyowa ko. Sa panaginip ko, alam ko na mali ang ginagawa ko pero mukhang masaya ako kapag kasama ko ang kabit ko sa panaginip, kahit pa ‘pag gigising ako hindi ko na maalala kung anong itsura niya. Sa totong buhay, bago ako makapanaginip ng ganto, hindi naman sumagi sa isip ko na magkaroon ng ibang karelasyon. Very sweet din at mabait ang totoo kong boyfriend, kahit may ilang tampuhan din kami, hindi naman napag-uusapan ang breakup. ‘Yung boyfriend ko naman daw sa panaginip ay sweet din at lagi akong binibigyan ng regalo, pero hindi ko maramdaman na mahal ko siya. Dapat ba akong magalala sa dahil sa panaginip ko?

– Jo

Ang mga panaginip tungkol sa pagtataksil sa iyong asawa o partner ay hindi naman nangangahulugan na iniisip mo na rin na magkaroon ng kabit sa totoong buhay. Posible na nagmula ang iyong panaginip sa natatagong emosyon o damdamin mo na gustong kumawala o subukan ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa noon.

Tulad din ito ng pag-iisip na umalis sa kasalukuyang nararanaang sitwasyon, halimbawa ay pag-alis sa trabaho dahil sa stress at magbakasyon na lang sa malayong lugar para makapag-relax. Puwede rin naman na ang panaginip na ito ay magrepresenta sa kagustuhan mo na mag-explore pa sa iyong career, maaaring sawa ka na sa mga araw-araw na ginagawa sa iyong trabaho kaya gusto mo nang lumipat sa ibang kompanya.

Ang pagtanggap mo naman ng regalo mula sa iyong boyfriend sa panaginip ay puwedeng sumimbolo sa pagiging open minded mo o laging tinatanggap ang ibang tao sa iyong buhay. Nangangahulugan din ito na umaasa kang may matanggap na magandang balita o pangyayari.

Sa kabilang banda, may koneksyon din ang panaginip mo sa emosyonal mong relasyon sa iyong partner sa totoong buhay, may kaugnayan din ito sa iyong sex life at kung napupunan ba ang inner desire mo. Puwede rin itong mangahulugan na may duda ka sa iyong kakayahan at nilalabanan mo ang sariling damdamin.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.