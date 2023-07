Ang Threads nga ang maituturing na tambayan ng mga Marites, na source na rin ng iba’t ibang chika tungkol sa mga artista.

Dahil bago kasi ang Threads, kaya sobrang excited pa ang mga artista, subscribers, at panay ang post nila ng kung ano-ano tungkol sa mga ganap sa buhay nila.

At isa na nga si Pia Wurtzbach sa aliw na aliw sa Threads, na sa ngayon ay may 326K followers na, ha!

Super active nga si Miss Universe 2015, na kahit ang mga gusto niyang kainin ay pinu-post niya.

“Lunch na… and I haven’t eaten yet. Inggiti niyo ko with your food posts dali.

“Some of you send the funniest pics. Filipinos really have a good sense of humor.

“Those food posts though effective. I’m so ready to feast!” ilan sa mga post ni Pia.

Pero ang post na ito ang isa sa humamig ng maraming reaksiyon.

“Favorite cheat meal?

“Mine is 2 cups of rice drowning in a big bowl of pork sinigang, with 2 jolly hotdogs on the side. And then I’ll get up when I’m full and come back to it every now and then.. even when it gets cold. I’ll still eat it!” sabi niya.

At dito nga kasi ay sinagot niya ang matagal, at paulit-ulit na tinatanong sa kanya, na inalmahan nga niya kamakailan.

“And no! I know you’re thinking it!

“I’m not pregnant! I just have a massive appetite especially when I know I don’t have to be in shoots for a couple of weeks!” sabi niya.

Oh, hayan ha, klaro na, kaya huwag nang paulit-ulit sa pagtatanong. (Dondon Sermino)

See Related Stories:

Pia inaabangan ang ‘pasabog’ sa ilalabas na libro

Pia ayaw tinatanong kung kailan mag-aanak