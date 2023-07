LPU-Batangas winner sa Microsoft Hackathon 2023

Wagi ang mga student mula Lyceum of the Philippines University-Batangas sa ginanap na Microsoft AI for Accessibility (AI4A) Hackathon 2023.

Ito ay ang ‘Team Cognitics’ na binubuo ng mga computer studies student na sina Bavie Bunyi Jr., Char­lize Gian Belarmino, Elmar Johann Boniel, Leandre Basit at Ravie Rafael Fetizanan.

Dinaluhan ito ng humigit-kumulang 119 na grupo mula sa iba’t ibang mga bansa gaya ng Indonesia, Malaysia, Sri Lanka at Vietnam.

Layunin ng taunang event na ito na imbitahan ang mga delegate at i-challenge sila na gumawa ng solusyon sa pamamagitan ng mga tool at application mula Microsoft’s artificial intelligence upang matulungan ang mga taong may kapansanan sa pagkamit ng mas inklusibo at aksesibol na lipunan.

Ang kanilang groundbreaking application ay tinawag na “Cognitics Coordinated Security”, isang smart band na sinusuot sa pulso na maaa­ring magamit tuwing may emergency.

Bukod dito, mayroon itong AI psychometrics technology na agad-agad ay kayang magbigay ng kinakaila­ngan na medikasyon.

Talaga namang lodi at ibang-iba ang galing ng mga estudyante na ito!

(Moises Caleon)