Lechon iniyakan ng may-ari na tila patay

Minsan talaga ay napapamahal na sa atin ang ating mga alagang hayop kahit pa iyong mga inaalagaan para sa handaan tulad ng baboy.

Kaya naman kapag nandiyan na at kakatayin na, mapapaluha na lang tayo sa sinapit ng mga ito. Pero pambihira at aliw ang eksena ng isang viral video sa TikTok na ini-upload ng account na Gerald’s Shop.

Hindi lang kasi naluha ang manang na may-ari ng baboy na nilechon sa video, naglupasay at puma­lahaw pa ito!

Makikita sa video na habang nagtatawanan ang nasa paligid at hinahati na ang lechon ay siya namang palahaw ng ale at umiiyak pa nang todo with sad music pa sa background! Acting na acting si Manang na talaga namang sinamahan pa ng panyo.

Tuwang-tuwa naman ang mga tao sa paligid at umaarte ring pinipigilan ang naglulupasay na ale.

“‘Yong tipong napamahal ka na sa alaga mong baboy, haha,” caption ng user sa video.

Pati mga netizen, napatawa na rin lang sa video pero marami rin ang nakisimpatya sa nararamdaman ni Nanay.

“Poor Nanay, nobody understands her,” comment ni Wel.

“Hindi ko alam kung natatawa o naiiyak may music pa,” saad naman ni Marc Henry.

“Yung mga pet lover lang ang nakakarelate kay Nanay, yung ibang tuwang tuwa pero di niyo alam yng napi-feel ni Nanay,” madamdaming komento ni Yssa.

Umabot na sa 3.1M views at mahigit 200,000 likes ang nasabing video. Ano masasabi mo sa video ni Nanay? Comment na! (MJ Osinsao)