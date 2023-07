Joel Pimentel naaamoy na korona sa Misamis Open

DALAWANG hakbang na lang, masisilo na ni International Master Joel Pimentel ang korona sa Misamis Occidental Open Chess Tournament – Rapid na ginaganap sa Aya Hotel sa Misamis Occidental, Ozamis City.

Pinisak ni Pimentel si eight-time Illinois, USA chess champion IM Angelo Young sa seventh round upang ilista ang malinis na pitong panalo para lumapit sa pagsungkit sa inaasam na korona.

Makakalaban ni Pimentel sa eighth at penultimate round si No. 10 seed Nazario Ubanan na may 6.5 points., kailangan maipagpatuloy ang magandang laro upang makamit ang titulo.

Solo sa second place si Ubanan, habang limang woodpushers ang nagsisiksikan sa 3rd spot tampok sina Jhonel Balquin, NM Keith Adriane Ilar, John Dave Lavandero, AIM Rogel Nino Panilagao at FM Victor Lluch.

(Elech Dawa)