Jamie Herrell mangunguna sa Reyna ng Aliwan

Si former Reyna ng Aliwan at 2014 Miss Earth na si Jamie Herrell ang magsisilbing host ng ‘Reyna ng Aliwan’ sa July 14, katuwang si DJ Nick ng 96.3 Easy Rock.

Sa pagbabalik nga ng kinagigiliwang Aliwan Fiesta sa July 13 to 15, titiyakin ng Manila Broadcasting Company na muling mararanasan ng publiko ang masasayang pagsasanib ng musika at sining na naging tatak ng pinakamalaking kapistahan sa buong Pilipinas.

Bukod sa pinakahihintay na sagupaan ng pinakamagagaling na dance contingents na ipadadala ng mga rehiyon mula sa iba’t ibang bahagi ng kapuluan na gaganapin sa huling araw, ipaparada rin ng mga batikang float-maker ang kanilang mga arko, lulan ang mga naggagandahang kandidata sa Reyna ng Aliwan.

At dahil hitik din sa musika at tugtugan ang Aliwan Fiesta, nag-imbita rin ang MBC ng mga panauhing tiyak na magpapaningning sa tatlong gabi ng kasiyahan.

Tampok sa ‘Bente Naman Jam’ ng Pasakalye sa July 13 ang kilalang mga bandang Imago, Hey June, Grace Note, Sunkissed Lola, ganun din ang grupo ng Old Fantasy.

Makakasama rin sina Mark Carpio, Luke Mejares.

Sa awarding ceremonies naman sa July 15 ay sina Nicole Hyala at Chris Tsuper ang mga host, at paiinitin naman ni DJ Tom Taus ang stage, kasama sina Tanya Chinita ng 90.7 Love Radio at si Wency Cornejo, na susundan naman ng Banda ni Kleggy at 6 Cycle Mind na siyang magtatapos ng palabas.

Libre ang panonood ng Aliwan, first come, first served sa mga upuan.

Para sa mga detalye, mag-log in sa aliwanfiesta.com o sa official Facebook page nila. (Dondon Sermino)