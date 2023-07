Jamesray Michael Ajido, Amina Bungubung nagpasiklab sa National Tryout Luzon Qualifying

KUMINANG sina 13-under National junior record holder Jamesray Michael Ajido at World Junior Championship campaigner Amina Bungubung matapos pangunahan ang 15 batang swimmers na nakasikwat ng ‘provisionary status’ sa National Team na nakatakdang isabak sa 35th Southeast Asia Age Group Championship sa Agosto 24-26 sa Jakarta, Indonesia.

Parehong miyembro ng Quezon City Buccaneers Swim Club sa ilalim nina coach Sherwin Santiago, nalagpasan nina Ajido at Bungubung ang qualifying time standard (QTS) sa kani-kanilang event sa pagtatapos ng National tryout Luzon qualifying na inorganisa ng World Aquatic-backed Philippine Swimming Inc (PSI) sa pamumuno nina pangulong Miko Vargas at secretary general Batangas Rep. Eric Buhain.

Ang 14-anyos na si Ajido, kumabig ng dalawang gintong medalya noong nakaraang edisyon ng SEA Age sa Kuala Lumpur, Malaysia, ay hataw sa boys 14-15 200m Individual Medley at 100m butterfly sa tyempong 2:14.33 at 57.46 segundo, ayon sa pagkakabanggit.

Si Bungabung, 16, miyembro ng 8-man PH team sa World tilt noong nakaraang taon sa Lima, Peru, ay nakakuha ng isa pang pagkakataon na mapabilang sa National Team sa kanyang pangunguna sa girls 16-18 50m freestyle sa 27.58 na binasag ang QTS set sa 27.69.

(Abante Sports)