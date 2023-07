Imee kinuwestiyon paglapag uli ng US aircraft sa ‘Pinas

Kinuwesityon ni Senador Imee Marcos ang panibagong presensya ng ilan pang C-17 Globemaster ng US Air Force sa Maynila at Palawan.

Ayon sa Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Marcos, lumapag sa Maynila noong nagdaang linggo ang military plane pero hindi nai-coordinate ng mga flight planner ng US sa mga ground handler sa paliparan ng Maynila.

Lumabas sa global flight tracker ng AirNav Systems na bandang alas-6:03 nang umaga noong Biyernes, isang US Air Force C-17 na may flight code MC244/RCH244 ang lumapag sa Maynila na nagmula sa Andersen Air Force Base sa Guam, umalis patu­ngong Palawan bago mag ala-1:00 nang hapon, at saka dumiretso sa Yokota Air Base sa Lungsod ng Fussa, Japan bandang hapon.

Isang C-17 na may flight code RCH323 na umalis ng Tokyo noong Biyernes nang gabi ang naispatan sa hilaga ng Busuanga kinabukasan, araw ng Sabado, lampas alas-10:00 na nang umaga. Pero hindi ito nasubaybayan hanggang kinahapunan at nakita na lang ito na patungo na sa Polillo Island bago makalabas ng teritoryo ng Pilipinas lampas alas-6:00 nang gabi.

“Alam kong may foreign military exercises nga­yong buwan. Pero dapat maging patas ang pagsu­baybay sa ating maritime territory at EEZ (economic exclusive zone) gayundin ang Philippine air traffic rules at joint military agreement natin sa US,” giit ni Marcos. (Dindo Matining)