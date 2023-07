Heart ka-level mga fashion queen

Ang bongga lang talaga ni Heart Evangelista!

Hindi lang kasi siya rumarampa at nabibigyan ng front row seat sa mga high-end fashions, kailangan ay lagi rin siyang kasama sa grupo ng mga tinaguriang fashion queens ng Paris.

Sa latest post ni Heart via Instagram, ka-join siya sa grupo ng style icons na sina Caroline Daur (blogger and model),Tina Leung (influencer and star of ‘Bling Empire: New York’), at former Victoria’s Secret Angel Jasmine Tookes.

Caption ni Heart sa photo nila ay, “Lady loves.”

May photo rin si Heart kasama ang creative director, founder and board member ng La Semaine Paris na si Gabrielle Caunesil Pozzoli.

Ilan naman sa mga naka-rubbing elbows ni Heart na international celebrities ay sina Song Hye Kyo, Camille Razat, Ashley Park, at GOT7’s Yugyeom.

Ang bongga talaga ni Heart, ha!

(Ruel Mendoza)