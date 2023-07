Hamong dala ng air pollution at pangangalaga sa kasulugan ng mga Pilipino

Bilang Chair ng Senate Committee on Health, lubos tayong nakatuon sa kapakanan at kalusugan ng bawat Pilipino.

Tungkulin nating tiyakin na ang mga kinakailangang hakbang ay nariyan upang maprotektahan at mapabuti ang kalusugan ng ating mga kababayan. Maliban sa mga banta ng sakit, naniniwala tayo na isa sa mga mahahalagang aspeto ng pangakong ito ay ang pagtugon sa isyu ng air pollution at ang mga masasamang epekto nito sa kalusugan ng publiko.

Ang air pollution ay isang serious health concern na nakakaapekto sa milyun-milyon sa buong mundo. Sa Pilipinas, mayroon tayong Republic Act No. 8749, o ang Clean Air Act, na nag-mamandato sa Department of Environment and Natural Resources na ipatupad ang mga air quality standards batay sa mga alituntuning itinakda ng World Health Organization. Sa kabila nito, naniniwala tayo na kailangan pa nating paigtingin ang implementasyon ng naturang batas na ito.

Ang paglanghap ng maruming hangin ay maaaring humantong sa iba’t ibang sakit tulad ng ubo, tuberculosis, pulmonya, hika, at maging ang kanser sa baga. Kadalasan, ang mga pinaka-vulnerable sa mga health risks na ito ay ang mga mahihirap nating kababayan, ang mga natutulog sa mga lansangan at hindi namamalayang nakalanghap ng maruming hangin. Napakahalaga sa akin na malinis ang hanging nalalanghap ng ating mga kapwa Pilipino, at dapat nating gawin ang mga kinakailangang hakbang upang mabawasan ang air pollution.

Bagama’t ang polusyon sa tubig ay madaling matugunan sa pamamagitan ng mga filtration methods at iba pang uri ng treatments, hindi naman ito ganoon kadali pagdating sa air pollution. Hindi natin basta-basta malilinis ang hangin na ating nilalanghap, kaya naman napakahalaga na paigtingin pa ang pagpapatupad ng Clean Air Act.

Sa aking kapasidad bilang lingkod-bayan at advocate para sa sektor ng kalusugan, patuloy ako sa pagsusulong ng ilang mga programa na layuning palakasin ang ating healthcare system. Isa sa mga naturang programa ay ang pagtatatag ng Malasakit Centers na nagsisilbing one-stop-shops sa loob ng mga ospital kung saan maaaring ma-access ng mga Pilipino ang iba’t ibang medical assistance program ng mga ahensya ng gobyerno.

Sa kasalukuyan, mayroon tayong 158 Malasakit Centers sa buong Pilipinas. Ayon sa Department of Health, mahigit pitong milyon na ang natutulungan ng naturang programa. Nagbibigay ang Malasakit Centers ng lifeline para sa mga nangangailangan ng medikal na suporta, at hinihikayat ko ang bawat Pilipino na gamitin ang kanilang mga serbisyo sa panahong kailangan nila ang mga ito.

Upang mas mapalawig pa ang programa, pinirmahan ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang RA 11463, o ang Malasakit Centers Act of 2019, na ating itinaguyod sa Senado upang masiguro na magkakaroon ng Malasakit Centers ang bawat DOH hospital sa bansa at ang Philippine General Hospital.

Higit pa rito, itinataguyod natin ang pagtatatag ng mga Super Health Centers at Regional Specialty Centers sa bansa, mga hakbangin na naglalayong ilapit sa mga tao ang serbisyong medikal ng pamahalaan.

Ang Super Health Centers ay isang medium version ng polyclinic at improved version ng rural health unit. Kabilang sa mga serbisyong inaalok sa mga ito ay database management, out-patient, birthing, isolation, diagnostic (laboratory: x-ray and ultrasound), pharmacy, at ambulatory surgical unit. Mayroon din ditong eye, ear, nose, and throat (EENT) service, oncology centers, physical therapy and rehabilitation center, at telemedicine.

Samantala, itinataguyod din natin ang pagtatatag ng Regional Specialty Centers sa bansa na layuning magbigay ng specialized healthcare sa mga Pilipino. Ako ang principal sponsor at isa tayo sa mga authors ng Senate Bill No. 2212, o ang Regional Special Centers Act, at hinihintay na lamang natin ang pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. upang maisabatas ito.

Ilan lamang ito sa mga naisip nating paraan para mas mapaganda ang ating healthcare system. Inilalalapit nito ang mga specialized medical services na may kinalaman sa puso, baga, bato, at iba pa, sa ating mga kababayan nang sa gayon ay hindi na nila kakailangan pang lumuwas ng Metro Manila para i-avail ang mga serbisyong ito sa mga National Specialty Centers na mayroon tayo sa kasalukuyan.

Samantala, nitong nakaraang linggo, nagpatuloy tayo sa ating gawain na mag-ikot sa buong bansa para kumustahin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Noong July 3, nagtungo tayo sa Tanauan City, Batangas para mamahagi ng suporta sa mga kababayan doon sa tulong ng opisina ni Congresswoman Maitet Collantes. Sa kaparehong araw, bumisita tayo patungong Bulakan, Bulacan para naman magsagawa ng inspeksyon ng Super Health Center doon. Namahagi rin tayo ng tulong sa mga mahihirap sa nasabing bayan sa tulong naman ng opisina nina Mayor Vergel Meneses at Vice Mayor Aika Sanchez.

Noong July 1, naghatid naman tayo ng tulong sa mga kapwa ko Davaoeño sa Hagonoy, Davao del Sur. Sinundan ito ng pagdalo natin sa groundbreaking ng Super Health Center sa bayan kasama si Mayor Jess Dureza, Jr.

Maliban dito, nabigyan din tayo ng pagkakataon na maging commencement speaker ng 44th Commencement Exercise ng University of Southeastern Philippines sa Davao City. Sa ating talumpati, binigyang diin ko ang kahalagahan ng edukasyon dahil ang kabataan ang kinabukasan ng ating bayan. Ibinahagi ko rin ang ilan sa aking mga inisyatibo na naglalayong mapaganda ang ating sektor ng edukasyon at itaguyod ang kapakanan ng ating mga estudyante.

Nitong nakaraang mga araw, namahagi rin ang ating team ng suporta sa mga kababayan natin sa Batangas, Bulacan, Camarines Norte, Camarines Sur, Cavite, Davao City, La Union, Manila City, Nueva Ecija, Pampanga, at Rizal.

Nagpadala rin tayo ng mensahe ng ating suporta sa groundbreaking ng Super Health Center sa Zamboanga City.

Sa gitna ng banta ng air pollution at iba pang hamon sa kalusugan ng ating mga mamamayan, naniniwala tayo na higit pa sa pagpapabuti ng ating health sector, layunin din natin na gawin itong mas accessible, partikular na para sa mga mahihirap. Sa pamamagitan ng paglalapit sa mga serbisyong medikal sa mga tao sa tulong ng Malasakit Centers, Super Health Centers, at Regional Specialty Centers, sinisikap natin na walang Pilipinong mapapabayaan sa paghahangad ng mabuting kalusugan.

Bilang inyong Kuya Bong Go, asahan ninyo na magsusumikap ako na tumulong sa abot ng aking makakaya lalo na para sa mga higit na nangangailangan dahil bisyo ko ang magserbisyo. Sama-sama tayong bumuo ng isang mas malusog at mas maunlad na lipunan para sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas, mahalin natin ang kapwa natin Pilipino!