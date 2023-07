Gilas sasagupain China sa tuneup

SASAGUPAIN naman ng Gilas Pilipinas sa mga nakatakda nitong isagawang tuneup games ang China bilang patuloy na paghahanda para sa 2023 FIBA World Cup.

Sinabi ni head coach Chot Reyes na ang tuneup matches ay nakatakda pagkatapos ng kanilang gagawing ensayo sa Manila pagbalik mula sa Europe training camp.

Hindi tinukoy ni Reyes kung aling mga Chinese squad ang kanilang lalabanan.

“I think that’s the most important thing as we continue to grow from the lessons that we learned here [Europe], to improve, and then prepare for tough games in our China series in which we are going to play full national team again,” sabi ni Reyes sa post ng Samahang Basketbol ng Pilipinas.

Nanalo ang Gilas Pilipinas ng tatlo sa kanilang anim na tuneup games, dalawa sa Estonia at apat sa Lithuania, sa kanilang training camp.

Ngunit mas nakatutok ang Gilas hindi sa resulta ng mga laban kundi sa mga karanasan na magagamit nila sa Worpd Cup, ayon kay Chot.

Isinara ng Gilas ang kanilang tuneup series sa Europe sa mataas na marka sa pamamagitan ng 125-102 panalo laban sa isang koponan ng Lithuania sa World University Games.

Sa ngayon, ipinahiwatig ni Reyes na ang Gilas ay gumagawa ng hakbang sa paghahanda kahit na ang koponan ay hinahabol din ng mga pinsala sa kawalan nina Scottie Thompson, Dwight Ramos, at AJ Edu sa mga laro.

(Lito Oredo)