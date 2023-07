Dottie Ardina, Yuka Saso laglag sa pang-38 pwesto

BUMAGSAK ang mga laro ng magkakuwadra sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na sina Dottie Ardina at Yuka Saso pagkaraan ng third at penultimate round ng $11M (halos P611M) 78th US Women’s Open Golf Championship sa Pebble Beach Golf Links sa Pebble Beach, California nitong Sabado (Linggo sa Manila).

Nagpasok ng tatlong birdie laban sa anim na bogey at isang double bogey si Ardina ng Canlubang, Laguna para sa five-over 77, samantalang halos nabalewala ang dalawang eagle at isang birdie ni Fil-Japanese Saso dahil sa tatlong bogey at dalawang double bogey para sa three-over 75. Parehong pinakamasagwa nila sa tatlong araw.

Ang senaryo’y nagpatalsik na sa kanila sa korona sanhi ng tig-six-over 222 upang makibuhol sa limang iba pa para sa pang-38 pwesto, 13 palo ang layo kay solo leader Nippon Nasa Hataoka na may 66-209 at one-stroke lead kay home bet Allisen Corpuz (71-210).

Nalaglag ng 28 baitang si Ardina na galing sa 10-way tie sa 11th place habang 12 ang dausdos ni Saso mula sa 15 magkakatabla sa pang-26 na puwesto.

(Ramil Cruz)