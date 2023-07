De Lima imbiyerna sa pagdawit kay Dera

Asar-talo si dating Senator Leila de Lima sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa dating­ VIP preso ng National Bureau of Investigation (NBI) na si Jad Dera.

Aminado si De Lima na kapwa niya ito akusado sa kinakaharap na drug case pero naiinis aniya siya tuwing ikina­kabit ang pangalan nito sa kanya.

Diin ng dating senadora, nakakaamoy siya ng malisya sa paulit-ulit na pagbanggit sa mga news report na para bang ma­laking bagay sa pagiging kapwa nila akusado ang mga ginawa nitong sablay sa NBI.

Sa katunayan, hindi niya ito personal na kilala at nagkataon lang na kapwa niya ito akusado sa natitira niyang drug case sa korte ng Muntinlupa City.

“Other than such fact of being co-accused in trumped-up drug cases, I have absolutely no connection, personal or otherwise, to Dera. He’s a total stranger to me,” giit ni De Lima.

Inilipat kamakailan si Dera sa Muntinlupa City Jail batay sa kahilingan ng Department of Justice (DOJ) matapos mabuko na kinakasabwat nito ang mga scalawag niyang guwardiya para makalabas-masok sa kanyang detention cell sa bureau.