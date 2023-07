David crush si Barbie pero nirerespeto si Jak

Nagsinungaling si David Licauco sa ‘feelings’ niya kay Barbie Forteza.

Sa chikahan nila ni Bea Alonzo sa YouTube channel ng aktres, buking si David sa huling tanong ni Bea.

Anyway, sa loob ng 15 oras nga ay may 171K view na ang ‘David Licauco Takes A Legit Lie Detector Test’ nina David at Bea. At umabot nga sa halos 30 minutos ang chikahan nilang `yon na ginawa sa mismong restoran ni David.

Maraming tanong si Bea kay David, at siyempre ang tungkol sa kanila ni Barbie ang inabangan ng mga manonood.

Pero bago `yon, may nakakatakot na kuwento rin si David tungkol sa isang aksidente na nangyari, na sangkot nga siya. Na kung hindi dahil sa paalala ng isang parking boy, na mag-seatbelt siya, baka wala na raw siya ngayon.

Sabi nga ni Bea, ang naturang parking boy ang ‘angel’ ni David. At sinunod nga niya ito.

“Kaya buhay ito. Ang kaibigan ko, nasa likod ng driver, namatay,” sabi ni David.

Severely injured ang deskripsiyon ni David sa sitwasyon nila noon, bukod nga sa isang namatay.

Anyway, about Barbie, naikuwento ni David na ‘galit’ pala ito sa kanya noon, dahil palagi raw siyang late sa taping nila.

“Sa shooting namin, tinanong ko siya (Barbie), bakit mo ako hate dati? Sabi niya, kasi lagi raw akong late, tapos hindi raw ako nagsu-sorry. Tapos kinuwento ko sa kanya kung bakit ako laging late.

May sleep apnea raw siya, na humihinto ang paghinga sa loob ng 30 seconds sa isang araw. Kaya hirap na hirap daw siya sa gabi sa pagtulog, kaya paggising niya sa umaga, stress na siya. Kailangan daw niyang mag-workout, para bumalik sa normal.

Aminado rin siyang mahiyain, na overthinker siya, at pangit nga ang unang hirit niya kay Barbie noong una silang mag-usap. Ang tanong kasi niya, ‘Barbie, breadwinner ka ba?’

“Ang weird naman talaga, ‘di ba? Kasi siguro, na-overhear ko na ganun, na wow ang galing naman niya. Eh, late rin naman ako that day,” sabi pa ni David.

Ngayon daw ay ‘stronger than ever’ na sila ni Barbie.

Anyway, nagsinungaling si David sa tanong ni Bea kung ‘What if naging kami ni Barbie?’

‘No’ kasi ang sagot ni David, at ‘disapproved’ nga `yon ng lie detector machine/polygraph test.

Katuwiran ni David, nirerespeto niya ang relasyon nina Barbie at Jak Robert.

“Pero totoo naman, what if naging kami nga?” sey na lang niya.

Sa huli nga ay tinanong ni Bea, na para sa fans daw, na ‘Crush mo ba si Barbie?’

Sagot ni David, “Paano kung sinabi kong hindi?”

At ang resulta nga, ‘disapproved’ at tumili talaga si Bea.

So, lumalabas nga na crush talaga ni David si Barbie. At super tamis nga rin ng ngiti ni David, ha!

Bongga naman!

Anyway, magkasama nga sina David at Barbie sa serye na ‘Maging Sino Ka Man’ at sa pelikulang ‘That Kind Of Love’.

See Related Stories:

David araw-araw sinasabihang ‘fretty’ si Barbie

Barbie, David todo lambingan, muntik magtukaan