Canada buhay pa sa VNL tournament

NAKAIWAS ang Canada na mahulog sa mababang grupo sa paghugot ng pinakamahalagang panalo sa krusyal na yugto sa pag-iskor ng 23-25, 25-21, 25-17, 25-18 tagumpay kontra China sa Volleyball Nations League (VNL) men’s tournament, Linggo, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Matapos ibagsak ang dikit na first set, inangkin ng Canadians ang sumunod na tatlong frame para sa isang malaking panalo at maiwasan ang mga komplikasyon sa huling silya at mapanatili ang pwesto sa VNL na tampok ang mga nangungunang squad sa mundo.

Ito ang una ngunit pinakamalaking panalo para sa world No. 16 Canada sa Philippine leg ng VNL matapos yumuko sa Poland, Italy at Netherlands, kaya natapos ang kampanya nito sa 3-9 para makalaya sa dikit na huling hati na kasama ang Iran (2-9), Bulgaria (2-9), Cuba (2- 9) at China (2-10).

Dahil walong koponan lamang ang magiging kwalipikado sa final round ng VNL sa Hulyo 19 hanggang 24 sa Gdansk City, Poland, ang pinakamababang ranggo na squad sa 16-team cast gayunpaman ay makakakuha ng demotion sa Volleyball Challenger Cup, na ang mananalo ay makakukuha ng VNL promosyon.

At ang Canada, sa likod ng pinagsamang pagsisikap nina Stephen Timothy Maar at Ryan Joseph Sclater ay siniguro ang silya sa pambihirang tagumpay nito sa Philippine leg.

Nagtala si Maar ng 20 puntos sa anim na blocks at 14 aces habang si Sclater ay nag-post ng parehong output para sa Canada, na naglabas ng reversal matapos sumuko sa matinding 23-25 kabiguan sa opening salvo.

(Lito Oredo)