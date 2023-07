Boxers Carlo Paalam, Nesthy Petecio, Eumir Felix Marcial abot-kamay ginto

NAKASALALAY pa rin sa mga kamao nina 2020+1 Tokyo Olympics silver medalists Carlo Paalam at Nesthy Petecio at bronze medal winner Eumir Felix Marcial ang inaasam na gintong medalya sa prestihiyosong 2024 Paris Games.

Sasandalan ng Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) ang four-Olympic cycle program na sinimulan noong 2009 sa pamumuno ni dating boxing chief Ricky Vargas.

Tatlong Olympics na ang dumaan mula sa 2012 London sa United Kingdom, 2016 Rio de Janeiro sa Brazil at 2020+1 Tokyo sa Japan, kung saan nakita ang resulta sa huling Summer Olympic Games na may pinakamaraming medalyang nakuha sa kasaysayan ng boksing sa quadrennial meet para sa Pilipinas.

“Mukhang this is as good a chance as any to get a gold medal,” bulalas ni bagong ABAP president at Antipolo congressman Robbie Puno sa programang Power and Play sa Radyo5 ni dating PBA Commissioner Noli Eala nitong Sabado.

Malaki ang paniniwala ni Puno na maaaring mahigitan ni Paalam ang kanyang pilak na medalya lalo pa’t nagtutungo pa lamang ito sa kanyang peak sa edad na 25-anyos, na mamimili pa kung ipagpaaptuloy ang laban sa flyweight sa 51kgs o aakyat sa bantamweight sa 554kgs.

Nakikita namang may ibubuga pa sa kanyang tinitignang huling suntok sa Olympiad si Petecio na tumuntong ng 31-anyos matapos maging kauna-unahang babaeng boksingerong nanalo ng medalya sa Olympiad, kasunod ng gintong medalya sa nagdaang 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia sa paboritong women’s under-57kgs featherweight category.

“Siguro one more go at it. Kayang-kaya niya yan,” saad ni Puno “Probably our number one chance to get gold in the Olympics.”

Magtatangka namang muli para sa mas mataas na medalya si Marcial, na abala na rin sa kanyang propesyunal na karera kaantabay ang undefeated 4-0 kartada, para mahigitan ang tansong medalya matapos kapusin sa semifinals matchup sa men’s middleweight at maaaring tumuntong sa men’s 80kgs dibisyon.

(Gerard Arce)