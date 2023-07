Bishop David muling nahalal na CBCP president

Muling nahalal na pangulo ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) si Bishop Pablo Virgilio David ng Diocese of Kalookan sa idinaos nitong ika-126 plenary assembly sa Kalibo, Aklan noong Sabado.

Samantala, nahalal naman bilang bise presidente ng CBCP ang 64-anyos na si Pasig Bishop Mylo Hubert Vargas.

Kapwa sila nahalal noong Hulyo ng 2021 sa pamamagitan ng online plenary assembly na una sa kasaysa­yan ng CBCP dahil sa kasagsagan ng pagkalat noon sa bansa ng COVID-19.

Tatlong araw na idinaos ang pulong simula noong Hulyo 8 hanggang 10 at nilahukan ito ng 80 obispo sa bansa.

Sa kasalukuyan, 87 aktibong obispo, tatlong diocesan administrator at 43 honorary member na pawang mga retiradong obispo ang bumubuo sa CBCP. (Juliet de Loza-Cudia)