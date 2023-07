Bilog na itlog P77K halaga

For sure, minsan ka ring nalito kung ano nga ba talaga ang nauna sa itlog o manok. Pero kahit ano pa ‘yan, wala ‘yan sa itlog na ito na natagpuan sa Australia na keri raw mabenta ng libo-libo!

Ito ang pambihirang itlog na naispatan sa Victorian supermarket sa Melbourne, Australia na perpektong bilog ang hugis.

Pinaniniwalaang sobrang liit lamang o “billion to one” ang tsansa na makakita ka ng ganitong klase ng itlog.

Ibinahagi ito ni Jacqueline Felgate (@jacquifelgate) sa kanyang Instagram account. Sey niya sa caption, “From a follower. Not my egg. This is so random, but I thought I would share this eggcellent find – in our egg carton we found a round egg, and after a quick google realised it was 1 in a billion, lite­rally 1 in a billion eggs.”

Bukod dito, napag-alaman na ang presyo ninyo ay naglalaro sa 1,400 dolyar o halos P77,000.

Sa hindi malamang dahilan, ay mayroon pa ring demand para sa mga ganitong uri ng bagay lalo na ang mga kolektor at nagdidisplay sa exhibit.

Dagdag pa rito, inulan naman ng samu’t saring komento ang naturang post ni Jacqueline.

Ilan sa mga comment:

Sabi ni @mfelgate, “The kids better not have eaten it!!”

“Folks buying eggs for $1400? That’s eggtortion,” kuwelang hirit ni @tryonebadu.

“Wow! Thanks for posting. Going to check my eggs a bit more closely before they get poached now! We could be having a very expensive poached egg brekkie if we cracked it before realising it was a round egg,” saad ni @meganemmar88.

Ikaw, nakakita ka na ba ng ganitong itlog?

(Moises Caleon)