Belle sobrang excited sa ipinagagawang bahay

Hindi naman nakapagtataka na nagpapatayo na ng kanyang dream house ang tinaguriang New Gen’s Phenomenal Star na si Belle Mariano dahil ang dami rin niyang projects at masasabing may budget na nga siya para tuparin ang pangarap niyang ‘yon.

Pero ayon mismo kay Belle, may time raw na parang hindi pa rin siya makapaniwala.

“Naaalala ko dati, parang pinag-uusapan lang. Actually, hindi lang ako, kasama sina Gillian Vicencio. Pinag-uusapan, na sana someday, magkaroon tayo ng ganyan.

“Nakakatuwa na I was able to do that. Nakaka-proud siya and I’m very excited, progress pa rin po ang pagtayo ng house. Sobrang excited ako,” sey ni Belle.

At natatawang sabi pa niya, “Parang every week nga yata bumibisita ako.”

Kung meron daw siyang isang request talaga sa bahay niya, dapat daw ay meron itong music/theater room.

Katwiran ni Belle, “Kasi, ‘di ba, I love watching movies. Natututo rin ako whenever I watch films.

“So gusto ko ng ganung set-up na very cool. Feeling ko nga, hindi na ko matutulog sa kuwarto ko,” natawang sabi niya.

Sa palagay raw niya, ngayong Pasko ay hindi pa tapos ang ipinatatayong bahay. Kaya hoping daw siya na by 2024, doon na sila talaga makakalipat.

Nakausap namin si Belle sa YouTube show na ‘Marites University’ at dito rin positibong naikuwento ni Belle ang unang pagkakataon na nakasama nila nina Alexa Ilacad ang ilang Kapuso stars like Barbie Forteza nang mag-guest sila sa unang airing ng ‘It’s Showtime’ sa GTV.\

Sabi ni Belle, “I really felt the camaraderie. First time I met Barbie, talagang nasa dressing room kami together. As in, kausap ko siya for hours about work, documentaries, nagkaroon ako ng connection with her.

“Na parang we’re from different stations but we felt like we are family. I’m so happy with the collaboration.”

Sayang nga raw at hindi niya personal na nabanggit at naimbitahan si Barbie na manood ng kanyang first solo major concert sa New Frontier Theater, ang ‘Beloved’, on July 22.

Pero sana nga ay ma-message ni Belle si Barbie dahil maganda rin kung makakapanood ito ng concert niya, ha!

‘Yun na!

See Related Stories:

Nakakakilig: Donny sobrang nagalingan kay Belle

Darren makaka-duet sa concert: Belle sobrang sipag