Ad agency na nangopya ng DOT slogan, panagutin – Enrile

Dapat managot ang DDB Philippines sa palpak at kinopyang video ng “Love the Philippines” tourism campaign ng Department of Tourism (DOT), ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Secretary Juan Ponce Enrile.

Sinabi ni Enrile na hindi creativity ang ginawa ng DDB Philippines kundi pango­ngopya na hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino.

“Dapat panagutin ‘yong advertising company. Sila ang gumawa nong video. Sino ba ‘yong advertising company na ‘yon? Hindi pala creativity kundi kopyador,” ani Enrile.

Kinuwestiyon din ng abogado ng Malacañang ang P49 milyon na ginastos sa ad campaign na ayon sa kalihim ay mala-ginto ang halaga ga­yong kinopya lang naman at ginamitan ng stock footage na kuha mula sa Brazil, Indonesia, Switzerland, Thailand at United Arab Emirates.

“Baka naman ginto ‘yong commercial na ‘yon. Paanong creativity ‘yon kung kinopya?” dagdag ni Enrile.

Naniniwala naman si ACT-CIS party-list Rep. Erwin Tulfo na hindi si Tourism Secretary Christina Frasco ang dapat na sisihin sa kontrobersyal na touris­m promotional video kundi ang DDB Philippines.

“Kung tutuusin, si DOT ay isa lang sa kliyente ng DDB. Si DDB Philippines ang gumawa ng ad gaya ng jingle at mga video nito. Therefore, kung palpak ang produkto, bakit ang customer ang sisisihin? Dapat ang may gumawa nito ‘di ba?” giit ni Tulfo. (Aileen Taliping/Billy Begas)