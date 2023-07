Abante Horoscope | July 10, 2023 

CANCER

(Hunyo 22 – Hulyo 22)

Bawas-bawasan ang sobrang pagbibiro lalo na sa bagong gising. May kasamahan kang pangit ang timpla at posibleng mapikon sa`yo. Lucky number for today: 13

LEO

(Hulyo 23 – Agosto 22)

Makiramdam at alamin ang nangyayari sa iyong paligid. May mga ganap na kailangan mong malaman para alam mo kung paano tumimbang. Lucky number for today: 11

VIRGO

(Agosto 23 – Setyembre 23)

Lapitin ka ngayon ng mga mapagsamantala. Makokontrol mo ito at hindi ka nila basta maiisahan o mabubudol kung may pokus. Lucky number for today: 8

LIBRA

(Setyembre 24 – Oktubre 23)

Hindi mo na kailangan pang hingin ang pagmamahal at respeto ng iba. Kusa na nila itong ipaparamdam sa`yo dahil sa mga kabutihang nagawa mo. Lucky number for today: 15

SCORPIO

(Oktubre 24 – Nobyembre 22)

Patuloy na maging mahinahon at mapagpakumbaba. Makakatagpo ka nang mataray o takaw sa away kung hindi babaguhin ang ilang maling attitude. Lucky number for today: 7

SAGITTARIUS

(Nobyembre 23 – Disyembre 21)

Ngayon na ang tamang panahon para pagdesisyunan kung ano ang makakabuti sa`yo. Ibahagi sa pamilya ang plano. Hingin din ang payo ng mga eksperto. Lucky number for today: 2

CAPRICORN

(Disyembre 22 – Enero 19)

Mapapalibutan ka ng good vibes kung sisimulan ang araw sa dasal at ngiti. Wag idaan sa init ng ulo ang trabaho. Mas bibigat at matatagalan kang matapos ito. Lucky number for today: 11

AQUARIUS

(Enero 20 – Pebrero 18)

May pagdadaanan kang lungkot. Paglabanan ito at wag magmukmok. Oras na maitawid mo iyan ay kakaibang saya na ang mararamdaman. Lucky number for today: 1

PISCES

(Pebrero 19 – Marso 20)

Agaw-eksena ngayon ang iyong karisma. Mag-ingat sa mga harmful o mga manyak dahil malakas ngayon ang iyong alindog at tikas. Lucky number for today: 6

ARIES

(Marso 21 – Abril 19)

Unti-unting mawawalan ng gana sa`yo ang partner o mga kaibigan mo kung hindi babawasan ang sobrang maramdamin o bugnutin. Lucky number for today: 12

TAURUS

(Abril 20 – Mayo 20)

Mapapalaban ka sa isang challenge. Chill ka lang at wag magpa-panic. Makukuha mo ang tamang pormula kung kakalma. Lucky number for today: 9

GEMINI

(Mayo 21 – Hunyo 21)

Kakaibang saya at gantimpala ang kapalit ng lihim mong pagtulong. Wag gumaya sa iba na tumutulong lang para mai-flex sa social media. Lucky number for today: 3