200 Pinoy sa Sudan pinapauwi na

Oras na para umuwi.

Ito ang panawagan ng Department of Foreign Affairs (DFA) sa mga Pilipino na naiipit sa patuloy na kaguluhan at peligro na maging biktima ng mga nakawan sa Sudan.

Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, nakipag-ugnayan na sa embahada ng bansa ang 110 Pilipino na nasa Khartoum para magpasaklolo at maialis sila sa lugar.

Gayunman, ilan lang aniya ang pursigidong makawala sa magulong sitwasyon sa Sudan habang marami pa ang nagmamatigas na manatili rito.

“Ayaw umuwi ng iba kasi may utang pa raw sa kanila ang mga employer nila. Gusto pa nilang maningil,” ani De Vega sa isang panayam sa radyo.

Samantala, may 17 Pinoy naman ang stranded sa Port Sudan sa nakalipas na dalawang linggo habang naghihintay ng kanilang repatriation flight.

Sinabi ni De Vega na napilitan ang mga ito na iwan ang kanilang mga tahanan dahil sa pagsalakay ng mga miyembro ng Rapid Support Forces (RSF).

Wala na umanong pera ang mga ito kaya sinasalakay nila ang bahay ng mga dayuhan para pagnakawan.

Nakakalat naman sa iba’t ibang lugar sa bansa ang natitirang mga Pilipino at sisikapin din aniya nilang marating ang mga ito para hikayatin silang mapauwi.

“Khartoum on Sunday urged Filipinos trapped in the Sudanese capital to flee Khartoum amid reports of looting of homes of foreigners.”

Sa ulat, tumindi ang gulo sa northeast African country noong kalagitnaan ng Abril dahil sa pag-aagawan sa kapangyarihan nina army chief Abdel Fattah al-Burhan at dati nitong deputy na si Mohamed Hamdan Daglo na siyang lider ng RSF.

Umabot na sa halos 3,000 ang nasawi habang mahigit sa 700,000 residente at dayuhan ang nawalan ng tirahan dahil sa bakbakan ng mga ito.

“Economically nagko-collapse ‘yung bansa kaya ang payo natin sa ating mga kababayan ay umuwi na sila,” giit ni De Vega.

Sa rekord, may 748 Pilipino na ang nakabalik na sa bansa simula nang sumiklab ang karahasan dito.