Ugandan hinarang sa pekeng passport

Isang babaeng Ugandan ang hinarang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) noong Huwebes ng gabi dahil sa pagpapakita ng huwad na pasaporte.

Kinilala ang Ugandan na si Phiona Apolot, 28, na dumating sakay ng Air Asia flight mula Kuala Lumpur, Malaysia.

Nabatid na si Apolot ay dinakip ng mga immigration officer matapos matuklasan ang mga iregularidad sa kanyang pasaporte.

Ang dokumento ay isinangguni sa duty supervisor, na nagsumite sa anti-fraud section ng BI para sa forensic examination.

Kalaunan ay nakumpirma na peke ang ipinakitang pasaporte, dahilan para pagdudahan ang tunay na pagkakakilanlan nito at mga intensyon.

Agad na pababalikin si Apolot at sasakay sa susunod na available flight pabalik sa kanyang pinanggalingang daungan.

“This incident serves as a stern reminder to all would-be offenders that our immigration officers are highly trained and equipped to detect and intercept individuals attempting to circumvent our immigration laws,” sabi ni BI Commissioner Norman Tansingco. (Mina Navarro)