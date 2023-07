Sinagot na? KD inangkin na si Alexa!

Ibinigay nina KD Estrada at Alexa Ilacad ang kanilang mga photo sa naganap na Star Magic 30 Catalogue launch.

Pinuri ng mga kapwa celebrity ang post ni Alexa,

“Dyosa ng kagandahan,” komento ng dating housemate ni Big Brother na si Justin Dizon.

“YASSSS (with three On Fire emojis),” komento naman ng co-star niya sa teleseryeng ‘Pira-Pirasong Paraiso’ na si Loisa Andalio.

“Fave version (with on fire and white heart emojis),” ang comment naman ng manliligaw ni Alexa na si KD.

Sa post naman ni KD ay tanging picture lamang nila ni Alexa ang kanyang pinost.

Marami naman ang nakapansin at kinilig dahil ginamit ni KD sa post niya ang kantang Mine ni Taylor Swift obviously ay pag-flex niya na sa kanya na si Alexa.

“Yours na talaga KD, wala nang aagaw,” komento ng isang KDLex fan.

“Ginalaw na ni KD ang baso,” komento pa ng isang KDLex fan.

Naku ano kaya ang ibig sabihin ni KD sa paggamit niya ng kantang Mine? Sinagot na ba siya ni Alexa?

Well.. abangan! (Byx Almacen)

See Related Stories:

Kahit hirap bumili ng ticket: Alexa, KD manonood ng concert ni Taylor Swift

May mga pumipintas kasi: Alexa flinex galing umarte ni KD