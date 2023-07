Silver sa France! EJ Obiena walang sablay sa medalya

KINUMPLETO ni World No. 3 at 2020+1 Tokyo Olympian Ernest John “EJ” Obiena na perpekto ang kanyang outdoor season matapos na idagdag ang pangpitong medalya sa pagwawagi ng pilak sa Meeting International de Sotteville-lès-Rouen na ginanap sa Rouen, France Biyernes, Hulyo 7 (Sabado sa Maynila).

Wala pang isang linggo matapos maging unang pambansang atleta na nakapagkuwalipika sa 2024 Paris Olympics ay naisagawa muli ng 27-anyos mula Tondo, Manila na magwagi ng medalya sa paglampas nito sa 5.72 metro para tumapos na pangalawa sa torneo.

Sa kabuuan ay mayroon nang napagwagian na 2 ginto, 2 pilak at 3 tansong medalya ang kasalukuyang Asian at national pole vault record holder sa anim na outdoor tournaments ngayong taon.

Sunod na sasabak si Obiena na Asian Athletics Championship sa Hulyo 12 na gaganapin sa Thailand.

Una na nakamit ni Obiena ang kanyang silya sa Paris Olympics matapos angkinin ang pilak sa paglampas nito sa Olympic qualifying standard na 5.82 metro sa BAUHAUS-galan sa Stockholm, Sweden.

Nasungkit ni Kurtis Marschall ng Australia ang ginto na may 5.95m clearance at sa proseso ay naging kwalipikado rin sa Paris sa pamamagitan ng paglampas sa entry standard na 5.82m, kasama sina Obiena, Armand Duplantis ng Sweden at Bo Kanda Lita Baehre ng Germany.

Agad nakamit ni Obiena ang 5.72m sa isang pagtatangka matapos na laktawan ang unang apat na taas bago siya nakaranas ng problema sa 5.87m, kung saan naubos niya ang dalawang pagsubok.

(Lito Oredo)