Security ni Victor Wembanyama absuwelto sa demanda sa pagtulak kay Britney Spears

ABSUWELTO sa demanda ang security ni 2023 NBA top rookie pick Victor Wembanyama sa bintang ng pagsungalngal sa mukha ng sikat na singer na si Britney Spears noong Miyerkoles ng gabi sa US.

Ayon sa Las Vegas Metropolitan Police Department, hindi makakasuhan ang security ni Wembanyama.

“No charges will be filed against the person involved,” saad sa statement ng Las Vegas police.

Tumungo ng Las Vegas si Wembanyama para sa first game nito sa NBA Summer League, pumunta muna ito sa isang restaurant nang makita siya ng fans at ni Spears.

Ayon sa mgabunang report, naitulak si Spears sa mukha ng security ni Wembanyama at nag-post ang singer sa kanyang Instagram tungkol sa nangyaring insidente.

“A security guard backhanded me in the face…nearly knocking me down and causing my glasses (to fall) off my face” nakalagay sa Instagram post ni Spears.

Sinabi ni Spears na nais lang nitong batiin at i-congratulate si Wembanyama.

“I don’t know with how much force but security pushed her away and I didn’t stop to look so I kept walking and enjoyed a nice dinner,” saad ng Frenchman star.

(Elech Dawa)