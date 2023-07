Maraming silbi ang ‘resibo’. Kailangan natin ang resibo sa mga pagkakataong mayroon tayong binayarang produkto o serbisyo.

Katibayan ang resibo na nagbayad na tayo sa napagkasunduang halaga. Katibayan ito sa maraming pagkakataon na kailangan nating patunayan kung saan natin ginasta ang pera.

Kailangan ko ang resibo kapag kailangan kong maibalik sa akin ang ginastang kaugnay sa aking trabaho. Kailangan ko ang resibo kung sakaling may hindi magandang mangyari sa binayaran kong produkto o trabaho. Patunay ito na nagbayad ako. At may pananagutan sila sa akin.

Kailangan ang resibo upang matuos kung magkano ang buwis na dapat pagbayaran ng isang kompanya o propesyonal na nag-aalok ng serbisyo. Ang naiipong buwis ang ginagastos para sa kapakanan ng sambayan. Kung wala ang maayos na pagkuwenta sa buwis, mahihirapan ang buong bayan. Kaya laging mahalaga ang resibo.

Hindi na dapat itinatanong kung kailangan natin ng resibo. Dapat awtomatiko itong ibinibigay tulad halimbawa kapag kakain tayo sa fast-food o restawran, o kaya ay mamimili sa mall, o sasakay sa eroplano, barko, o bus.

Hinihingi dapat natin lagi ang resibo kung saan nakatala ang halaga ng ating binayaran. Sa bawat pagbabayad natin, may karampatang porsiyento dito ang magsisilbing buwis na dapat ibayad ng nagbigay sa atin ng resibo.

Gayunman, may iba pang nagiging kahulugan ang resibo na, kung tutuusin, may kinalaman pa rin sa patunay o pagkakaroon ng ebidensya.

Ang bagong kahulugan ng ‘resibo’, na nagmula sa salitang Latin na ‘recepta’ o tinanggap o received sa Ingles, ay tungkol sa pagpapatunay o paghahanap ng katunayan partikular ang may kinalaman sa social media at internet. Resibo ang tawag sa alin mang materyal na magpapatibay sa iyong diskurso.

Resibo ang mga nakuhang impormasyon sa internet, na karaniwan ay bunga ng screen shot o larawan sa internet, para balikan ang mga dating nasabi o ginawa. Resibo ang patunay na totoo ang sinasabi. Ebidensya kahit pa sa mundo ng teknolohiya, napakadali nang gawing peke ang alin man dito gamit pa rin ang teknolohiya.

Bagamat hindi pormal ang gamit sa salita, malinaw sa mga tao na laging gumagamit ng teknolohiya ang kahulugan ngayon ng resibo. Sadyang may mga tao ang magagaling sa paghahanap ng resibo.

Kung dati nga naman, kailangang tanyag ka para maging laman ng balita, ngayon, kahit sino ay maaari nang magsalita gamit ang kanilang mga gadget. At itong mga sinasabi o ginawa ay maaaring balikan upang iharap sa iyo bilang resibo. Kaya naman mas madali nang sumbatan ngayon ang politiko hinggil sa pabago-bago niyang sinasabi. Madaling balikan ang pahayag niya dati at ihambing sa sinasabi niya ngayon. Madaling masuri ang tindig, ang dedikasyon, ang katapatan.

Sa kabila ng maraming resibong maihaharap natin sa mga kilalang personalidad, sa bansa natin, bihira ang may pananagutan. Kahit pa pakitaan ng maraming resibo ang politiko, magbubulag-bulagan lang ang mga ito. Tila walang nakikita. Tila walang nababasa. Ang mahalaga, kapit na kapit sila sa puwestong asahan mong nagtatamasa sa buwis na ibinabayad natin.

