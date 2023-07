Pigaan ng utak sa Misamis Open

MARKADO si International Master Joel Pimental sa Misamis Occidental Open Chess Tournament – Rapid na ilalarga sa Aya Hotel sa Misamis Occidental, Ozamis City.

Si Pimentel ang top seed na may ELO 2268 rating pero tiyak na anybody’s game ang labanan dahil mahuhusay na woodpushers din ang mga kasali.

Posibleng maging hadlang kay Pimentel sa pagsilo ng korona sina second hanggang fifth seed AGM Lyndon Lumancas, FM Victor Lluch, veteran IM Angelo Young at Levi Mercado, ayon sa pagkakahilera.

Ipatutupad ang nine rounds Swiss System sa nasabing tournament na may time control na 15 minutes plus three seconds increment per move.

(Elech Dawa)