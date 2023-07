P3.6M droga nasilat sa high value target

Tinatayang nasa P3 milyong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam sa naarestong high-value drug suspect sa buy-bust operation na isinagawa ng mga awtoridad sa Brgy. Sta. Catalina, Pagbilao, Quezon nitong Huwebes.

Kinilala ni PCOL Ledon D Monte, Provincial Director ng Quezon PNP, ang naarestong suspek na si Samuel Marino, 23, residente ng Brgy Sta. Catalina Pagbilao.

Ikinasa ng mga tauhan ng Provincial Drug Enforcement Unit (PDEU) ng Quezon PPO, ang operasyon at nahuli ito habang nagbebenta ng ilegal na droga sa operatibang nagpanggap bilang poseur-buyer.

Ayon kay COL Monte, nasamsam mula sa suspek ang 15 sachet at isang knot tied plastic bag ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit-kumulang sa 180 gramo at may street value na P3,672,000. Narekober din dito ang mga marked money na ginamit sa buy-bust.

Kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isasampa laban dito.

Ang naarestong suspek ay nasa kustodiya ng Pagbilao police station.

Ayon pa kay Monte, matagal ng minamanman si Marino dahil sa mga kanyang mga drug activities sa lugar. (Ronilo Dagos)