NBI chief damay sa sexy dancer probe

Hindi masikmura ni Gabriela Wo­men’s Party Rep. Arlene Brosas ang nag-viral na sexy dancing sa ginanap na command conference ng National Bureau of Investigation (NBI) noong Hunyo 30 dahilan upang hilingin nito ang isang masusing imbestigasyon.

“Hindi sapat na mag-sorry lang si NBI chief Medardo De Lemos sa nangyaring sexy dance number matapos ang NBI command conference. Dapat may managot. We need an independent and thorough investigation on the matter,” ayon pa kay Brosas.

Himutok pa ni Brosas, “What’s further infuriating about the NBI scandal is that the bureau is the one legally mandated to handle sex scandal cases victimizing women, as well as cases of online sexual exploitation of children.”

Maghahain umano siya ng reso­lusyon sa Kamara de Representantes upang paimbestigahan sa Committee on Women and Gender Equality ang naturang insidente upang magisa ang NBI chief at ang iba pang opisyal ng ahensiya.

“Hindi dapat palampasin ang pangyayaring ito. Baka pondo pa nga ng bayan ang ginastos sa palabas na iyon na itinuturing na pang-aliwan ang katawan ng kababaihan. Sa isang 5-star hotel pa ginanap,” giit ni Brosas.

Dagdag pa ng mambabatas, nararapat lamang na lahat ng ahensiya ng pamahalaan ay sumunod sa code of conduct and ethical standards at hindi kailanman gawing isang laruan ang kababaihan lalo sa mga opisyal na pagtitipon. (Eralyn Prado)