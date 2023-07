Nakakakilig: Donny sobrang nagalingan kay Belle

Very supportive raw si Donny Pangilinan sa bagong album ng kanyang love team partner na si Belle Mariano na ‘Somber’.

“He is very supportive,” sey ni Belle sa interview niya kay Edniel Parrosa para sa ‘Showbiz Spotted’ segment ng programang ‘MBC Network News’ sa DZRH TV.

Pag-amin ni Belle, nahiya siyang iparinig kay Donny ang drafts ng kanyang mga kanta.

“He actually just told me recently na napakinggan na niya (‘yung song ko), kasi hindi ko pa pinaparinig sa kanya ‘yung drafts nung songs nang (ibigay na) sa akin kasi, nahiya pa (kasi) ako, pero napakinggan niya, sabi niya, ‘Ang galing’. So, yeah, thank you,” chika ni Belle.

Hindi naman kinumpirma ng new gen phenomenal star kung may special participation ba si Donny sa kanyang upcoming sold-out concert na ‘Beloved’.

“I can’t say anything and I won’t spoil anything when it comes to my guests sa concert, so quiet muna ako diyan,” aniya.

Pero ang maganda nga ay sobrang suportado ng DonBelle fans nila ni Donny ang ‘Beloved’ concert ni Belle.

Saka feeling din namin, baka kaya ayaw magsalita ni Belle kung may special participation ba si Donny sa kanyang concert ay dahil ang ka-love team talaga niya ang pang-surprise sa fans, ha!

‘Yun na!

