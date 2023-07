Kalayaan sa pagpapahayag ng pananampalataya

Ang Intsik na santong pinararangalan ng Simbahan nitong (Hulyo 9) na si San Agustin Zhao Rong ay kumakatawan sa isandaan at dalawampung mga Kristiyanong martir na pinaslang sa bansang Tsina sa pagitan ng taong 1678 at 1930.

Walumpu’t pito sa grupo ay mga Tsino at karamihan ay mga banyagang misyonero.

Simula pa noong unang panahon, malaking pagsubok na ang hinaharap ng mga Kristiyano sa bansang Tsina. Ilang beses na naipalaganap ang Kristiyanismo sa iba’t ibang dako ng napakalaking bansang ito at maraming beses na rin na nakipaglaban ang mga Kristiyano para maging malaya silang sumamba sa Panginoon.

Dumating sa Tsina ang Kristiyanismo mula sa Syria bandang taong 600 AD. Ang paglago ng papapahayag ng Mabuting Balita ay depende kung may magandang relasyon ang Tsina sa ibang mga bansa ng daigdig. Kapag maayos ang ugnayan, malayang makasasamba ang mga Kristiyano; kapag masalimuot, persekusyon ang katapat.

Dahil sa rami ng mga nagbuwis ng buhay para sa pananampalataya, nagdesisyon ang Vatican na pagsama-samahin sa isang ‘Beatification Process’ ang mga santong Tsino at pinili ni Pope St. John Paul II noong taong 2000 na gawing “Jubillee Saint” si San Agustin Zhao Rong bilang pangunahing Patron ng Tsina kasama ang iba pang katutubong santo ng bansa.

Oktubre 1, 2000 nang ipinagdiwang ang canonization sa Roma ng 120 martir na Tsino. Kabilang dito ang mga bata, mga magulang, mga katekista o mga manggagawa. Mula siyam na taong gulang hanggang pitumpu’t dalawang taon ang mga ginawang santo ni PJPII. Kasama sa grupo ang apat na paring Tsino na pinagbintangang nakikipagsabwatan sa mga dayuhan.

Kasama sa mga santong itinanghal ng Papa ang tinaguriang “Westeners” mula sa grupo ng mga Dominikano, Paris Foreign Mision Society, mga Heswita, Salesians of Don Bosco, mga Pransiskano, at mga madre ng Franciscan Missionaries of Mary. Dahil namatay bilang mga martir, hindi na hinanapan pa ng Simbahan ng anumang milagro ang mga ito bilang prueba ng kabanalan.

Si San Agustin Zhao Rong ay dating sundalo. Nakasama niya si Bishop John Gabriel Taurin Dufresse, isang Pranses na naging martir sa Beijing. Naakit sa Katolisismo si Agustin at nagpabinyag. Di nagtagal ay naging isa siyang pari. Gayunman, naging martir din siya noong 1815. Siya ang napili ni St. John Paul II upang kumatawan sa mga itinanghal na pintakasing Tsino.

Hanggang sa kasalukuyan, may balakid pa rin ang malayang pagpapahayag ng pananampalataya sa Tsina, maging Katoliko o Protestante man. Gayundin ang karanasan ng ilang lokal na relihiyon sa bansa. Patuloy nawa nating ipanalangin ang ating mga kapatıd na Kristiyano sa nasabing lugar. Pahalagahan nawa rin natin at pasalamatan ang kalayaan sa pagpapahayag ng paniniwala meron tayo bilang mga Kristiyano sa ating bansa.

San Agustin Zhao Rong at mga kasamang Martir, Ipanalangin Ninyo kami!