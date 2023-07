Isko, Paolo pumirma na ng kontrata sa TAPE, Inc.

Secured na ang ‘pangkabuhayan showcase’ for a year ng ‘Eat Bulaga’ hosts na sina Isko Moreno at Paolo Contis dahil pumirma na sila ng kontrata sa TAPE, Inc. nitong Saturday.

One year ang kontratang pinirmahan nina Yorme Isko at Paolo, pero renewable raw ‘yon.

Ayon kay Isko, “Thank you very much sa creative and production ng ‘G sa Gedli’. ‘Yun din naman ang layunin namin ni Paolo at ng bagong ‘Eat Bulaga’ — ang makapagdulot ng tulong at saya. This time, talagang ang viewers natin ang bida.”

Sey naman ni Paolo na palagi na lang iniintriga tungkol sa pera, “I’m very thankful sa tiwala ng TAPE sa akin at kay Yorme… Pare-pareho kami ng commitment to bring tulong at saya sa viewers for a long time kaya sobrang importante itong araw na ito for me. Katulad ng lagi naming sinasabi, ‘Eat Bulaga’ will stay hangga’t nandyan ang audience. Sila ang ‘Eat Bulaga’, hindi kaming hosts.”

Samantala, pinabulaanan ng taga-TAPE, Inc. ang kumakalat na kuwentong hanggang July 29, 2023 na lang ang “Eat Bulaga.”

Katunayan, naghahanda na raw sila ng malaking selebrasyon para ipagdiwang ang ika-44 na anibersaryo ng longest-running noontime show.

Buong buwan daw ang anniversary nila, at sa July 29 naman ang ‘Big Day’ celebration ng nasabing noontime show.

Gusto ring linawin ng mga taga-TAPE, Inc. na masaya sila sa performance ng mga host, pati sa ratings at pasok ng commercial loads.

Samantala, masaya naman ang manager ni Paolo na si Manay Lolit Solis dahil titigilan na ng mga basher ang actor-TV host tungkol sa usapin ng pera dahil regular na ang income nito sa ‘Eat Bulaga’, ha!

Actually, may nakakita nga kay Paolo last week habang nagda-drive ng SUV na sabi ay mukhang ‘katas’ ng ‘Eat Bulaga’, huh!

Bongga! (Jun Lalin)

See Related Stories:

TVJ, legit Dabarkads may bonggang pasabog

Hanggang July 29 na lang – Cristy Fermin ‘Eat Bulaga’ tsutsugiin ni Jalosjos, TAPE