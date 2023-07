Giani Sarita bet maging Simba sa ‘The Lion King’

Ang bongga ni ’The Voice Kids’ Season 5 hopeful Giani Sarita, ha! Imagine, nung toddler pa lang siya, hindi raw mga children melody o mga pop song ang kinahihiligan niya, kundi mga musika nina Mozart at Vivaldi.

Noong 2 years old pa lang siya ay sumali na siya sa church choir, kasama ang mga magulang niya sumali na rin siya sa ’The Vocal Fusion’ singing contest sa Papua New Guinea, na kung saan ay nagtatrabaho nga at tatay niya noon, bago sila tumira sa Cebu.

“I didn’t know I was competing back then. I just like making people happy whenever I sing,” sabi ni Giani.

Pero chika pa ni Giani, ang maging pilot ang dream niya noon. Pero nang mapanood niya ang ‘The Greatest Showman’ na bida si Hugh Jackman, pati na ang ‘Cats’ in Broadway (New York), na-inspire siyang ituloy ang career sa musika.

Lalo raw tumindi ang kagustuhan niya noong mapanood niya ang ‘The Lion King’.

“I wanted to become the Young Simba and maybe someday, have more roles in theater,” sabi ni Giani.

Sa ngayon ay kakapirma lang niya sa Curve Entertainment. Nag-release siya ng debut single, ang ‘Ituloy Mo Lang’ na sinulat ni Jessa Mae Gabon.

“I am very happy that even if I didn’t make it in ’The Voice Kids’, someone believed in me and my music. To be able to stand and perform for the coaches of ’The Voice Kids’ and the public was really an experience,” saad pa niya.

“I would love to finish the album and keep on inspiring others through my music.. I hope someday to collaborate with other great artists. I would love to perform live in different places and reach as many people as I can,” saad pa ni Giani. (Dondon Sermino)