Eric Cray, Janry Ubas kakatok din sa 2024 Paris Olympics

UMAASA ang ng Philippine Athletics Track and Field Association (PATAFA) na dalawa pang Pinoy ang susunod sa yapak ni World No.3 pole vaulter EJ Obiena na magkuwalipika sa Paris Olympics sa susunod na taon.

“We’re hoping na, at least, makatatlo na qualified entries tayo, not just via universality slot,” sabi ni PATAFA secretary-general at executive director Edward Kho.

Ang tinutukoy ni Kho ay ang hurdler na si Eric Cray, na naghahangad na makapasok sa pinakauna nitong Olympics sa huling pagkakataon, at ang long jumper na si Janry Ubas na isang Southeast Asian Games gold winner.

Nakasiguro na ang Pilipinas ng isa pang silya sa Paris Olympics na nakalaan para sa kababaihan base sa sinusunod na polisya ng International Olympic Committee (IOC) na universality slot para sa centerpiece sports na athletics. (Lito Oredo)