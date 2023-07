Enrile sinupalpal SC sa binasurang joint oil deal

Kinontra ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang naging desisyon ng Supreme Court (SC) hinggil sa pagbasura sa joint exploration deal ng Pilipinas sa China at Vietnam.

Noong Miyerkoles ay naglabas ng pinal na hatol ang SC na labag sa Konstitusyon ang Joint Marine Seismic Undertaking, o JMSU noong 2005 sa pagitan ng Philippine National Oil Company at ng China National Offshore Oil Corp. at Vietnam Oil and Gas Corp.

Sabi ni Enrile, kailangan ng Pilipinas ng maya­yamang bansa o korporasyon para maghanap ng langis sa South China Sea, kabilang ang West Phi­lippine Sea.

“Hindi kaya ng bulsa ng Pilipinas ang mag-explore sa South China Sea,” diin ni Enrile.

“Ang resulta niyan, mawawala ang karapatan natin under the UNCLOS,” dagdag ni Enrile. “We are forfeiting actually our right under the UNCLO­S with the decision with due respect to Supreme Court.”